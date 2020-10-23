شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور متفائل بنهائى ضد الأهلى ويتقدم بشكوى للمحكمة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل كواليس الساعات الأخيرة بالنادي وموقف القلعة البيضاء من خوض مباراة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها مساء 26 أكتوبر الجاري في الجولة الختامية للفريقين بالبطولة المحلية الشهيرة إلى جانب الحديث عن إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليوم 1 من نوفمبر المقبل.

وأكد مرتضى منصور أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق هو صاحب قرار الموافقة على خوض مباراة الإسماعيلي في الدوري يوم 26 أكتوبر الجاري، بعدما أعلنت لجنة المسابقات موعد المباراة، مضيفاً أن مباراة الدراويش ستكون بروفة للمواجهة المقبلة ضد نادي الرجاء، وباتشيكو قال لا أريد من الجماهير أن تحبطني، وأريد منهم الوقوف خلف الفريق".

وشدد رئيس نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي خالد الغندور: "المدير الفني باتشيكو الذي طلب إقامة مباراة الإسماعيلي في الدوري في هذا الموعد، لذلك كنت أقول إنه ليس كل ما يعرف يقال، وأنه لا توجد مؤامرة، وجماهير الزمالك لا تعرف شيء، وإن شاء الله سنفوز، وأمير مرتضى يعد مذكرة حاليا لإرسالها خلال 24 ساعة على يد محامٍ إيطالي إلى المحكمة الرياضية الدولية، مدون بها كل ملابسات التأجيل الخاصة بنصف النهائي وموعد النهائي، وهذه حقوق النادي التي أحافظ عليها".

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وتابع: "من يقول إنني أدمر النادي أقول لهم، أنا أعرف ما يدور في (المطبخ) وخلف الكواليس، الإعلام أشاد بمحمود الخطيب عندما وافق على تأجيل مباريات أبطال إفريقيا من قبل، وأنه مؤدب ومحترم، فلماذا لم يتكلم أحد عني عندما فعلت ذلك".

وأضاف: "الخطيب وافق على التأجيل لمدة شهر، أما أنا وافقت لمدة أسبوع والدنيا اشتعلت رغم أنه لشفاء المصابين، وأحمد أحمد يعيش أضعف أيامه بسبب اقتراب الانتخابات، وهذا الأمر احتسب في صالح الزمالك"، متابعا: "لدي لاعبين مصابين أيضًا، هناك محمود علاء وفرجاني ساسي عائد من الإصابة بفيروس كورونا، وحازم إمام وعبد الشافي وشيكابالا.. والزمالك لا يخاف وفاز على الرجاء بالقوة الضاربة في المغرب ولن يخاف في القاهرة، وذلك بجانب عودة المصابين مثل شيكابالا ومحمود علاء وفرجاني ساسي".

وأوضح: "سألت أشرف بن شرقي عن الذين لم يلعبوا اللقاء الماضي من فريق الرجاء، وأبلغني أن الرجاء لعب بكل الأساسيين، ما المشكلة إذن؟"، واختتم: "فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، أتخذ قرارًا مع كاف بتأجيل المباراة، ويذهب في المغرب ويقول إنه المسيطر.. ولو لم يؤجل الكاف نهائي دوري الأبطال فنحن جاهزين للمباراة.. نهائي أفريقيا سيكون مصرياً خالصاً، وأتفاءل بالنهائيات عندما أواجه الأهلي".