شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: مشاركة أحمد فتحى أفضل من على معلول أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عماد متعب، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، لاعبى القلعة الحمراء، بعدم الاطمئنان لنتيجة مباراة الذهاب أمام الوداد المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، قائلاً: "النادى الأهلى احترم فريق الوداد بشكل كبير جدًا ودرسه جيدًا واللاعبين أدوا أداء جيد واستغلوا الفرص وهذا كان أهم ما فى المباراة بعد توفيق الله وتألق محمد الشناوى، لتساهم فى الخروج بنتيجة إيجابية"، مضيفًا: "مباراة اليوم، صعبة جدًا والأهلى مُطالب باحترام لاعبى الوداد"، حيث سيستضيف الأحمر نظيره الوداد، فى التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة.

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أضاف متعب خلال استضافته ببرنامج ملعب أون تايم، المُذاع عبر قناة أون تايم سبورت: "الأهلى أصبح به ميزة جديدة مع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، وهى الاستحواذ الذى كان متواجد فى بداية المباراة قبل أن يختفى فى المباريات الأخيرة للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى السابق للفريق"، مشددًا على أن موسيمانى يُجيد وضع التشكيل بشكل جيد مع لاعبى الأهلى فى مراكزهم ويوفر لهم الاستحواذ والفرص الأكبر فى المباريات الثلاثة الأخيرة.

أشار مهاجم الأهلى السابق إلى أنه يفضل عدم البدء بعلى معلول، الظهير الأيسر للأهلى أمام الوداد المغربى، قائلاً: "العضلات الخلفية مشكلتها فى حالة حدوث أى إجهاد تؤثر بشكل كبير على مدة غيابه، خاصة أن الأهلى مرشح بنسبة كبيرة للتأهل إلى المباراة النهائية، فمن الأفضل خروجه من المباراة"، مضيفًا: "محمود وحيد، لاعب جيد جدًا ولكن حظه سيء بسبب الإصابات التى لحقت به كثيرًا، ومن وجهة نظرى أن أحمد فتحى سيكون البديل الأنسب لعلى معلول، بسبب خبراته الكبيرة فى هذا المركز، كما لابد أن نستفيد من أنها ستكون المباراة الأخيرة لأحمد فتحى مع الأهلى، ويريد أن يظهر بها بأفضل صورة بالنسبة له، وهذا طبع أحمد فتحى، وتوقيت المباراة يفضل البدء بأحمد فتحى لخبراته الكبيرة فى هذه المواقف، مع عدم التقليل من قدرات محمود وحيد".