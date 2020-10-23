شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة فى مشواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عماد متعب، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، سعادته بالتاريخ الكبير الذى حققه فى مشواره بالأهلى أو اتحاد جدة ومع منتخب مصر، بعدما توج بـ36 بطولة مختلفة طوال مشواره، مشددًا على أن البطولة الأصعب فى مشواره كانت فى بطولة الدورى الممتاز، موسم 2010، حينما أقيمت مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والتى انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، مشددًا على أن الفترة من 2004 حتى 2008 كان فارق النقاط كبير بين الفريقين، والأهلى كان يُنهى المشوار مبكرًا، مضيفًا أن أغلى بطولة فى حياته هى أول بطولة حققها فى موسم 2004 – 2005، والأصعب بالنسبة له".

أضاف متعب خلال استضافته عبر برنامج ملعب أون تايم، المُذاع عبر قناة أون تايم سبورت: "تعرضت للإصابة وجبست قدمى 6 أشهر فى أول موسم ليٌ مع الأهلى، ثم بعدما بدأت فترة التأهيل وبعدها فوجئت أن الكسر لم يلتئم بشكل كامل، واصبحت هداف الدورى وقدمى لم تلتحم سوى بنسبة 80%، وفضلت تأجيل إجراء الجراحة إلى بعد انتهاء الموسم".

وعن أهم هدف أحرزه فى مشواره مع الأهلى، قال عماد متعب: "هدفى فى نهائى الكونفدرالية، أهم هدف فى مشوارى، لعبت لمدة 96 فى هذه المباراة وجلبت أول بطولة فى تاريخ الأهلى ومصر كلها بعد مباراة صعبة أمام سيوى سبورت"، مضيفًا: "تحدثت مع لاعبى الأهلى وقلت لهم حاولوا أن تمرروا الكرة من مدافعى سيوى سبورت لأنهم كانوا أصحاب أطوال قامة كبيرة، بالإضافة إلى هدفى فى مرمى منتخب الجزائر ولكن فرحتنا لم تكتمل بالتأهل إلى كأس العالم".