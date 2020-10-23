شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه الطيران فى دورى كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم الجمعة فريق كرة السلة بنادى سموحة ، مع نظيره الطيران في أخر مباريات دور الـ 16 من بطولة دورى المرتبط ، لتحديد المتأهل الى دور ربع النهائي من البطولة ، على أن يلتقى الفائز مع طلائع الجيش في دور الثمانية ، والذى لم يتحدد موعد إقامته حتى الأن، ومن المقرر أن يلتقى الخاسر من المباراة مع الأولمبى فى مباريات تحديد المراكز من التاسع الى السادس عشر .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة مواجهات ربع النهائي حيث يلتقى الأهلى مع الزمالك ، والاتحاد مع الجزيرة ، والتأمين مع سبورتنج ، بينما يلتقى الفائز من مباراة اليوم مع طلائع الجيش .

وفاز فريق كرة السلة بنادى الزمالك رجال على نظيره الاتصالات بنتيجة 76/45 في إياب دو ر ال 16 لبطولة دورى المرتبط وبذلك يصعد الفريق الأبيض الى منافسات الدور ربع النهائي من البطولة ، بعد أن انتهت مباراة المرتبط 73/75 ، كما فاز الاهلى على جزيرة الورد بنتيجة 54 /101 ، ويصعد أيضا الى منافسات دورالثمانية من البطولة أيضا .

وخاض الزمالك 6 مباريات في الدورالتمهيدى فاز في 4 و خسر في اثنان بينما خسر في ذهاب دور ال 16 وفاز في لقاء العودة بينما خاض اىلاهلى 6 مباريات بالدور التمهيدى فاز في جميعها ، ولم يخسر أي منها ، كما تغلب على جزيرة الورد في مباراة الذهاب .