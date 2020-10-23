شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الزمالك كان كريما مع الرجاء.. وهل لا يوجد تنسيق فى النادى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الإعلامى أحمد شوبير، على قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربى، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، لإقامتها يوم 1 من نوفمبر المقبل، بدلا من إقامتها غدًا السبت، بسبب تفشى إصابات فيروس كورونا داخل صفوف الفريق المغربى، متمنيًا السلامة للاعبى الفريق وشفائهم.

أضاف أحمد شوبير خلال لقاءه عبر برنامجه ملعب أون تايم، المُذاع عبر قناة أون تايم سبورت، أن الزمالك كان كريمًا جدًا عندما خرج المسئول الأول به للتأكيد على أنه رجلاً قومى عربى ويوافق على تأجيل المباراة، قائلاً: "هذا الحديث كان على شاشات التلفزيون وتم التقاط هذا الحديث وتقديمه مستندات بحالة لاعبى الرجاء المغربى الصحية بخطابات رسمية بالإضافة إلى حديث المسئول الأول بالزمالك، لذا أنت من البداية أعلنت ورحبت بأنك توافق بشدة على تأجيل اللقاء".

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أشار شوبير إلى أن البيان الذى أصدره مسئولو الرجاء المغربى تقدم خلاله بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الزمالك على موقفهم تجاه لاعبى الرجاء، بعدما أعلن ارتفاع عدد مصابى كورونا بالفريق إلى 14 لاعبًا"، مضيفًا: "فوجئنا بعد ذلك بتصريحات أمير مرتضى منصور، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، والتى أكد خلالها عصر الخميس، أن الزمالك لم يوافق على تأجيل المباراة وليس طرفًا فى الأمر، ثم فوجئنا بخطاب تم إرساله أول أمس الأربعاء، موقع من علاء مقلد وموجه إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم ويؤكد خلاله التزام الزمالك بموعد مباراته مع الرجاء، بالإضافة إلى موافقة رسمية من الإدارة مع مطالبته بتأجيل مباراة النهائى لمرعاة تطبيق العدالة بين جميع الفرق".

علق شوبير على بيان الزمالك، قائلاً: "هذا ليس شغل الزمالك التدخل فى موعد مباراة الأهلى والوداد فى إياب دور نصف النهائى، طالما أنت وافقت من البداية على تأجيل المباراة بسبب حالات كورونا بين عناصر الفريق"، مشددًا على أن خطاب الزمالك افتقد للمناورة فى صيغة الخطابات، متسائلاً: "هل أمير مرتضى كان لا يعلم أن هناك خطاب تم تقديمه من الزمالك؟ أم أنه ليس هناك تنسيق بين إدارة النادى وإدارة الكرة".

اختتم: "أجمل ما فى نادى الزمالك أن فريق الكرة يعلم جيدًا ماذا يريد وأن اللاعبين رغم كل الأحداث والظروف الماضية كانوا رجالاً فهم يلعبون لنادى الزمالك ويمثلون جزء كبير من الشعب المصرى".