شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن عن التعاقد مع حسام عاشور خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري علي اقتراب حسام عاشور لاعب الأهلي السابق من الانضمام إلي النادي السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال:"هناك تواصل مع عاشور، كونه من اللاعبين المؤثرين ويمتلك خبرات كبيرة ووجوده إضافة لأي فريق".

وتابع إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية: "عاشور قادر علي الاستمرار في الملاعب لمدة سنتين أو ثلاثة، وتم التواصل معه وهناك بعض الرتوش النهائية التي يتم الاتفاق عليها قبل الاعلان عن الصفقة رسميًا"، واختتم حسن كلامه مشددًا أن الصفقة سيتم الاعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

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أعلن الإعلامى أحمد شوبير، موافقة حسام عاشور كابتن النادى الأهلى السابق، على اللعب لفريق الاتحاد السكندرى فى الموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء، وقال شوبير فى تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: حسام عاشور وافق على الانضمام إلى الاتحاد بعد استشارة بعض زملائه القدامى.