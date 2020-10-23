شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن عن التعاقد مع حسام عاشور خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري علي اقتراب حسام عاشور لاعب الأهلي السابق من الانضمام إلي النادي السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال:"هناك تواصل مع عاشور، كونه من اللاعبين المؤثرين ويمتلك خبرات كبيرة ووجوده إضافة لأي فريق".
وتابع إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية: "عاشور قادر علي الاستمرار في الملاعب لمدة سنتين أو ثلاثة، وتم التواصل معه وهناك بعض الرتوش النهائية التي يتم الاتفاق عليها قبل الاعلان عن الصفقة رسميًا"، واختتم حسن كلامه مشددًا أن الصفقة سيتم الاعلان عنها خلال الساعات المقبلة.
أعلن الإعلامى أحمد شوبير، موافقة حسام عاشور كابتن النادى الأهلى السابق، على اللعب لفريق الاتحاد السكندرى فى الموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء، وقال شوبير فى تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: حسام عاشور وافق على الانضمام إلى الاتحاد بعد استشارة بعض زملائه القدامى.
وفى وقت سابق أشار حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمس بمقر نادى الاتحاد بسموحة، إلى أن الجهاز الفنى قام بفتح اتصالات بنور السيد لاعب الاتحاد لفتح صفحة جديدة، لكنه لم يتواصل معنا أو يرد على الاتصال، ونفتح أيدينا لجميع اللاعبين.
كما أشار حسام حسن فى المؤتمر الصحفى إلى أن هناك اتجاها للتعاقد مع قائد الأهلى حسام عاشور وتم فتح قنوات اتصال معه، وسيتم تحديد الموقف النهائي خلال الساعات المقبلة، ونتمنى وجود لاعبين لديهم الطموح، وكل الصفقات الجديدة لابد أن تمتلك الطموح ونعمل على ضم لاعبين كبار بمواصفات معينة.
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