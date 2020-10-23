هانز فليك يكشف أسرار الفوز الكاسح للبايرن على أتلتيكو مدريد

كشف المدير الفني لنادي بايرن ميونخ “هانز فليك” عن الاستراتيجية التي اتبعها لاكتساح أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة في افتتاح مباريات فريقه في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

وقال هانز فليك “الفاعلية كانت أحد أسباب الفوز الكبير أمام أتلتيكو مدريد، كان من المهم أن فوز في بداية المشوار للتأكيد على رغبتنا في الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف “استخدمنا المساحات بشكل جيد وكنا فعالين للغاية. الأهداف الأربعة كانت رائعة. من المهم دائمًا أن تفوز بالمباراة الأولى. ظهرنا أقوياء من الناحية البدنية في الدفاع، وهو ما لم نظهر به في الفترة الماضية”.

وواصل حامل لقب دوري أبطال أوروبا عروضه القوية على الصعيد القاري، بعدما انتهت المباراة التي أجريت على ملعب “أليانز أرينا” في ميونخ بفوزه برباعية نظيفة أمام أتلتيكو مدريد، تناوب على تسجيلها الدولي الفرنسي “كينجسلي كومان” في مناسبتين ومواطنه “كورنتين توليسو” والألماني “ليون كوريتسكا” في مناسبة لكل منهما.

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وتابع فليك حديثه “أتلتيكو مدريد يهتم بقوة العمق، لذلك كانت هناك مساحات مفتوحة. لقد رأينا ذلك وعملنا على استغلاله جيدًا”.

ولم ينس فليك مدح مواطنه “توماس مولر” وتحدث عن دوره الكبير في صناعة وتسجيل الأهداف، قائلاً “توماس مولر يعرف مكان وقوفه. كما أنه مدرب الفريق داخل أرض الملعب. لقد لعب في الجانب الأيمن، لكنه لا يزال مهمًا للغاية في الهجوم”.

وعن صاحب الثنائية كينجسلي كومان قال مدرب الفريق البافاري “لقد قدم كومان مباراة رائعة أمام الأتلتي. لا أمانع في أن يصبح هدافًا. لديه أرقام جيدة خاصة في دوري أبطال أوروبا”.

وختم المدرب حديثه عن روبرت ليفاندوفسكي، والذي غاب عن التسجيل أمام أتليتكو مدريد على غير العادة وقال عن تغييره قبل نهاية المباراة “قمت بتغييره بسبب كثرة المباريات التي تنتظرنا في الفترة القادمة. روبرت يعرف أن أمامه الكثير هذا الموسم. من الجيد أيضًا ألا يلعب لمدة 90 دقيقة. أعتقد أنه ليس لديه سبب ليبدو كئيبًا إذا تم تبديله”.