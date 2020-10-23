توتنهام يضرب لاسك النمساوي بثلاثية وليستر يفتتح مشواره بفوز سهل

استهل توتنهام هوتسبير الإنكليزي مشواره في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوز سهل على ضيفه لاسك النمساوي بثلاثة أهداف نظيفة الخميس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة.
وسجّل البرازيلي لوكاس مورا الهدف الأول لفريق المدرب جوزيه مورينيو في الدقيقة 18 وأضاف اندريس أندراديه الهدف الثاني للفريق الإنكليزي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27، قبل يختتم الكوري هيونغ مين سون النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 84.
وفي المجموعة ذاتها، فارز رويال أنتويرب البلجيكي على مضيفه لودوغوريتس رازغارد البلغاري 2-1.
وفي المجموعة السابعة، حقق ليستر سيتي الإنكليزي فوزاً سهلاً على ضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني بثلاثية نظيفة.
تناوب على تسجيل الأهداف كل من جايمس ماديسون (29)، وهارفي بارنز (45)، والنيجيري كيليشي ايهيناتشو (67).
وشهدت المجموعة نفسها فوز دي براغا البرتغالي بالنتيجة نفسها على أيك أثينا اليونان.
المصدر: وكالات
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