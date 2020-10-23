شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام ملكي حول إقالة زيدان من كتيبة ريال مدريد عقب السقوط الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة «ديفنسا سنترال»، إن هناك انقساما في مجلس إدارة ريال مدريد، حول قرار إقالة زيدان، عقب البداية الكارثية بدوري أبطال أوروبا والسقوط بثلاثية أمام شاختار مساء أمس الأول.
وأشارت إلى أن بعض الأعضاء طلبوا من رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، إقالة زيدان عقب الخسارتين المتتاليتين، ومنح المهمة الفنية لراؤول جونزاليس مدرب الفريق الرديف، أو تعيين ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام.
وأوضحت أن بيريز لن ينوي إقالة زيدان، ويرى أن الموسم لا يزال طويلًا، ومن الخطأ إصدار قرار حول وضع زيزو الآن.
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