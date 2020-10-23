شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري: الإعلان عن التعاقد مع نجم الأهلي خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري على اقتراب حسام عاشور لاعب الأهلي السابق من الانضمام إلى النادي السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال حسن في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار: «هناك تواصل مع عاشور، كونه من اللاعبين المؤثرين ويمتلك خبرات كبيرة ووجوده إضافة لأي فريق».

وتابع: «عاشور قادر على الاستمرار في الملاعب لمدة سنتين أو ثلاثة، وتم التواصل معه وهناك بعض الرتوش النهائية التي يتم الاتفاق عليها قبل الاعلان عن الصفقة رسميًا».

واختتم حسن كلامه مشددًا أن الصفقة سيتم الاعلان عنها خلال الساعات المقبلة.