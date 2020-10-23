شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون بعد فوز التعاون على النصر: انتشلت الفريق من أزمته ‏النفسية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون سعادة بالغة بتحقيق فريق التعاون الوز على نظيره النصر بهدف دون رد، بمنافسات الجولة الثانية للدوري السعودي.

وقال المدير الفني للتعاون خلال تصريحات لقناة «السعودية الرياضية»: «انتشلت التعاون من أزمته النفسية والبدنية الكبيرة بعد أن توليت المهمة وهو مهزوماً في 11 مباراة».

وواصل: «كان من الصعب أن نلعب منقوصين أمام فريق بحجم النصر منذ الدقائق العشرة الأولى ولكن التزام اللاعبين تكتيكياً كان هو سر الانتصار».

وأشاد كارتيرون في نهاية تصريحاته بعودة المهاجم تاومبا، مؤكدا على أنها أنعشت الفريق كثيراً.

وكان كارتيرون قد تولى التعاون في سبتمبر الماضي بعد رحيله المفاجىء عن مهمته مع الزمالك.

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