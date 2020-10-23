شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والوداد البيضاوي والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، مساء اليوم الجمعة، بملعب القاهرة الدولي، بمنافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية 2019-2020.

المباراة تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويقودها تحكيمياً الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

وتنقل قناة بي إن سبورتس +7 المباراة حصرياً عبر شاشتها في الموعد سالف الذكر، فضلاً عن إعلان قنوان أربينا سبورت والرياضية المغربية وأن تايم سبورتس «الأرضية» نقل المواجهة أيضاً.

وفاز الأهلي بهدفين نظيفين في موقعة الدار البيضاء المغربية ذهاباً، ويكفي التعادل أو الخسارة بفارق هدف على أقصى تقدير من أجل بلوغ النهائي القاري للمرة الثالثة عشر عبر تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال.