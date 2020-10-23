شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أتفاءل بوجود الأهلي في النهائي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه يتفاءل بوجود الأهلي في مباراة نهائية من أجل الفوز عليه.

وأضاف خلال تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك: «أتمنى فوز الأهلي على الوداد وتأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا، لأنني أتفاءل بوجود الفريق الأحمر في النهائي، لقدرتنا في الفوز عليه».

وأتم تصريحاته: «النهائي الأفريقي سيكون مصري خالص بإذن الله والتتويج للزمالك».