شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أتفاءل بوجود الأهلي في النهائي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه يتفاءل بوجود الأهلي في مباراة نهائية من أجل الفوز عليه.
وأضاف خلال تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك: «أتمنى فوز الأهلي على الوداد وتأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا، لأنني أتفاءل بوجود الفريق الأحمر في النهائي، لقدرتنا في الفوز عليه».
وأتم تصريحاته: «النهائي الأفريقي سيكون مصري خالص بإذن الله والتتويج للزمالك».
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