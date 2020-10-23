شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور مهاجماً فوزي: «عامل فيها بطل قومي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، فوزي لقشجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي. وقال مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك: «لقجع كان عايز يعمل نفسه بطل قومي في المغرب ويقولهم أنا خليت الماتش يتأجل». وواصل: «لقجع وجد شخص محترم اسمه مرتضى منصور بادر بالموافقة على التأجيل دعماً ومساندةً للأشقاء المغاربة قبل كل شىء». وكان الاتحاد الأفريقي قرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى الأول من نوفمبر المقبل بعد تعدد اصابات الفريق المغربي بفيروس كورونا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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