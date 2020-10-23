شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعدد مكاسب الزمالك من تأجيل مباراة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عدّد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مكاسب فريق الكرة بالنادي من تأجيل مباراة الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال مرتضى خلال مداخلة عبر شاشة قناة الزمالك: «استفدنا كثيراً من تأجيل مباراة الرجاء، ولكن بعض الجماهير تهاجمنا بدون وعي». وواصل: «سأستفيد بعودة الرباعي المصاب محمود علاء وفرجاني ساسي ومحمد عبدالشافي وشيكابالا، وأعتبر عودتهم بمثابة قوة كبيرة للفريق بعدما تأجلت المواجهة». وأتم تصريحاته: «قمت بسؤال أشرف بن شرقي عند غيابات الرجاء في مباراة الذهاب واللاعب أبلغني بأن المنافس لعب بقوته الأساسية دون غيابات وهو ما جعلني مطمئناً». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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