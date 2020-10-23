شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك يشكو كاف رسميا للمحكمة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضي منصور رئيس نادي للزمالك إنه أعد مذكرة رسمية لارسالها غدا إلى المحكمة الرياضية الدولية اعتراضا على مخالفة اللائحة وتغيير موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي أفريقيا.
وأكد في تصريحات تليفزيونية لقناة النادي: سنحافظ علي حقوق نادينا، موكدا أنه دعم موقف ناديه بما حدث مع مباراة بيراميدز وكوريا كوناكري ومع حسنية اغادير بعدم تأجيل المباريات.
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