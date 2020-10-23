شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: الخطيب أسطورة زائفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه كان يتمني أن يتعامل الإعلام معه بنفس الطريقة تعامل بها مع محمود الخطيب عندما سبق ووافق على التأجيل لمباريات دور نصف النهائي في سبتمبر الماضي.
وقال منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة النادي: الخطيب دائما أسطورة زائفة يصنعها الإعلام والكتائب الإلكترونية وقال الخطيب سبق ووافق على التأجيل شهرًا وقامت الدنيا تهلهل له وعندما وافقت على التأجيل أسبوع من الناحية الإنسانية للحفاظ علي حياة لاعبي الرجاء قامت الدنيا ولم تقعد.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
105,883
-
تعافي
98,516
-
وفيات
6,155
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضي منصور: الخطيب أسطورة زائفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.