شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: الخطيب أسطورة زائفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه كان يتمني أن يتعامل الإعلام معه بنفس الطريقة تعامل بها مع محمود الخطيب عندما سبق ووافق على التأجيل لمباريات دور نصف النهائي في سبتمبر الماضي.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة النادي: الخطيب دائما أسطورة زائفة يصنعها الإعلام والكتائب الإلكترونية وقال الخطيب سبق ووافق على التأجيل شهرًا وقامت الدنيا تهلهل له وعندما وافقت على التأجيل أسبوع من الناحية الإنسانية للحفاظ علي حياة لاعبي الرجاء قامت الدنيا ولم تقعد.