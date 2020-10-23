شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من الزمالك على موعد مباراة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضي منصور رئيس الزمالك أن البرتغالي جايمس باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالزمالك هو الذي طلب تقديم موعد مباراة الإسماعيلي في الدوري وإقامتها في نفس موعد ٢٦ أكتوبر الجاري بدلا من مباراة الرجاء. وقال منصور الجهاز الفني فضل خوض الفريق مباراة رسمية في هذا التوقيت قبل مواجهة بطل المغرب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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