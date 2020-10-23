شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية تكشف مصير مباراة الأهلي والوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خبيرالأرصاد الجوية وحيد سعودي أن هناك احتمالية لسقوط أمطار على القاهرة مساء اليوم الجمعة، لكنها لن تصل إلى حد السيول وستكون بينا أمطار خفيفة ومتوسطة.

وقال سعودي في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار: «سقوط الأمطار لن يعيق إقامة مباراة الأهلي والوداد المغربي المحدد لها مساء اليوم على استاد القاهرة». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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