شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي: الأهلي والزمالك أجادا أمام الوداد والرجاء ذهابًا وعليهما الحذر في الإياب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة بفوز الأهلى والزمالك على حساب الوداد والرجاء المغربيين، في ذهاب الدور نصف نهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال غالي في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار: «الأهلي والزمالك قدما أداء متميز جدًا، ونجحا في انهاء النصف الاول من المهمة بنجاح كبير، وعليهما الحذر في مباراة العودة». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسام غالي: الأهلي والزمالك أجادا أمام الوداد والرجاء ذهابًا وعليهما الحذر في الإياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.