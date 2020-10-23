شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: الكاف لم يراع اللوائح في قرار تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ضياء السيد نجم الأهلى السابق، أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) تجاهل اللوائح المنصوص عليها في أزمة مباراة الزمالك والرجاء المغربي.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار: «الاتحاد الافريقي لديه لوائح تمنع تأجيل أي مباراة بسبب فيروس كورونا وهو ما حدث مع ناديي حسنية أكادير المغربي، وحوريا كوناكري الغيني، بعد رفض تأجيل مباراتهما».

وتابع :«هناك بعض الشخصيات التي تعمل في الاتحاد الافريقي، لكنها تعمل ضد مصلحة الأندية المصرية». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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