شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: أحمد فتحي أفضل من يعوض معلول حال غيابه عن الأهلي أمام الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ضياء السيد نجم الأهلى السابق، أن أحمد فتحي لاعب الأهلي هو القرب للمشاركة في الجهة اليسري أمام الوداد المغربي في حال عدم تمكن على معلول من المشاركة في اللقاء بسبب الاصابة.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار: «أحمد فتحي يمتلك الخبرات التي تؤهله للمشاركة في أي مركز من مراكز الدفاع، واعتقد أنه الاقرب للمشاركة كظهير أيسر خلال مواجهة الوداد». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضياء السيد: أحمد فتحي أفضل من يعوض معلول حال غيابه عن الأهلي أمام الوداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.