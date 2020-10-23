شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: الأهلي مطالب بالحرص في مواجهة الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ضياء السيد نجم الأهلى السابق، أن المارد الأحمر هو الأقرب للصعود إلى نهائي إفريقيا على حساب الوداد المغربي، بشرط أن يكون حريصًا في طريقة اللعب، وألا يرتكن لنتيجة الذهاب التي حقق خلالها الفوز بهدفين دون رد.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار: «الاهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب بسبب احترامه للخصم وتركيزه في كافة التفاصيل، وسيكون قادر على تكار الفوز اذا ما تعامل مع المباراة بنفس الطريقة التي تعامل بها في الذهاب». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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