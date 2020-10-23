شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعي: الكاف متواطئ مع الرجاء المغربي ضد الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عصام مرعي نجم الزمالك السابق أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) تواطؤ مع الرجاء المغربي لتأجحيل مباراته أمام الزمالك التي كان مقرر لها مساء السبت المقبل، إلى أول نوفمبر بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا.

وقال عصام خلال ظهوره على برنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار: «هناك العديد من الفرق تعرض لاعبيها للاصابة بفيروس كورونا، ورغم ذلك لم يتم تأجيل أي مباراة».

وتابع :«الزمالك فرط في حقه بالموافقة على تأجيل المباراة، وكان عليه التمسك بخوضها في التوقيت الذي حدده الاتحاد الافريقي». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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