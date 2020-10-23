شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: بيع أسهم نادي غزل المحلة في البورصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن المسئولين بوزارة قطاع الاعمال التابع لها نادي غزل المحلة بالتعاون مع مجلس ادارة نادي غزل المحلة بدأوا إجراءات تأسيس شركة مساهمة تحمل اسم النادي تمهيدا لطرحها في البورصة المصرية امام الجماهير.

وأوضح ياسين في برنامجه نمبر وان المذاع على قناة النهار أن نادي غزل المحلة شهد عصر اليوم زيارة رشا السيد مساعد وزير الاستثمار بالاضافة لعدد من خبراء الاستثمار والادارة الرياضية وذلك لتفقد منشأت النادي وعقد جلسة مع مجلس ادارة والجهاز الفني واللاعبين وذلك لتوضيح خطة عمل النادي خلال الفترة المقبلة.. وكذلك التأكيد على ان النادي سيشهد المرحلة المقبلة خطة تطوير شاملة على كافة المستويات بالشكل الذي يليق بنادي غزل المحلة في الوقت الذي تحدث فيه خبراء الاستثمار مع لاعبي المحلة للتأكيد على ان عقلية اللاعبين يجب ان تتغير بما يتواكب مع المرحلة المقبلة التي سيعيشها النادي .

كما شهد الاجتماع التأكيد على ان الجهاز الفني للمحلة بقيادة خالد عيد لن يتم المساس بأي فرد به مع تلبية كافة طلبات خالد عيد المدير الفني للفريق بالشكل الذي يسمح بدخول غزل المحلة للمنافسة على لقب الدوري الممتاز .

ومن المقرر ان يتم الانتهاء من تأسيس شركة غزل المحلة للإستثمار الرياضي خلال شهر ونص على ان يتم طرحها في البورصة المصرية امام الجمهور مع التأكيد على عدم بيع النادي لاي مستثمر وذلك من اجل السماح لاكبر عدد من جماهير مدينة المحلة لشراء اكبر قدر من الاسهم بحيث تكون جماهير المحلة هي المالكة للنادي .