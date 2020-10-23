شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: علي معلول خارج تشكيلة الأهلي الأساسية أمام الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن التونسي على معلول الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى لن يشارك في مباارة الفريق أمام الوداد المغربي المقرر لها مساء الجمعة في اياب الدور نصف نهائي من دوري أبطال افريقيا.

وقال ياسين في برنامجه نمبر وان المذاع على قناة النهار: «معلول يعاني من شد في العضلة الخلفية، ولن يكون جاهز للمشاركة في مواجهة الاياب». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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