الامارات | إعلان القائمة النهائية لانتخابات الدراجات.. واستبعاد المطيوعي

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان القائمة النهائية لانتخابات الدراجات.. واستبعاد المطيوعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت لجنة الانتخابات في اتحاد الدراجات عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات المقررة عند الساعة الرابعة من عصر بعد غدٍ في الشارقة، وذلك بعد استلام قرار لجنة الطعون بشأن استبعاد أحمد المطيوعي من الانتخابات بسبب عدم تكملة مستنداته في الوقت المحدد وقبل غلق باب الترشح.

وأكد المتحدث الرسمي للجنة الانتخابات، حسن المرزوقي لـ«الإمارات اليوم» أن «الانتخابات ستقام الأحد المقبل طبقاً للإجراءات الاحترازية، ومن ضمنها إجراء الفحص، إضافة إلى ضرورة اكتمال نصاب الجمعية العمومية بوجود 50%، إضافة إلى عضو واحد فقط»، مشيراً إلى «تأييد لجنة الطعون لقرار لجنة الانتخابات الخاص باستبعاد المرشح أحمد المطيوعي».

ويتنافس في الانتخابات على مقعد الرئاسة للدورة الانتخابية 2020-2024، كل من نورة الجسمى (نادي النصر)، ومنصور بوعصيبة (نادي شباب الأهلي)، كما تم اعتماد أسماء المترشحين على فئة عضو مجلس الإدارة، وهم: ياسر الدوخي (الشارقة)، حارب آل علي (الجزيرة الحمراء)، نايف المنصوري (مسافي)، عبدالله الكعبي (مصفوت)، محمد القبيسي (أبوظبي)، وخليفة بن عمير (العربي)، أما فئة العنصر النسائي فضمت كلاً من اليازية السويدي (الحمرية)، وخلود الظاهري (الفجيرة).

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