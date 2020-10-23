الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صفقة

علمت «الإمارات اليوم» أن رئيس مجلس إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي، رفض إبرام إحدى صفقات فريقه بسبب خلاف شخصي، على الرغم من أن أعضاء مجلس إدارة النادي أبدوا تمسكهم بإبرام هذه الصفقة التي لم تتم.

رسوم

اضطر نادٍ في لعبة جماعية إلى نقل أحد لاعبيه للمستشفى عقب انتهاء مباراته، بعد أن عانى الإجهاد البدني إثر اقتصار مشاركة الفريق على لاعب احتياطي واحد فقط إلى جانب التشكيلة الأساسية، وذلك بعدما رفض اتحاد اللعبة تسجيل بقية اللاعبين ما لم يتم استيفاء كامل رسوم التسجيل.

جمهور

اختلفت آراء جمهور النصر في مواقع التواصل الاجتماعي على التصريحات التي أدلى بها لاعب النصر، طارق أحمد، عن هدفهم، وهو التتويج باللقب، بين مؤيد ومعارض، ما تسبب في ردّ كابتن الفريق على أحد الجماهير.

التفاف

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استغرب وكيل أعمال لاعبين دولي، التفاف إدارة النادي المحترف والتواصل مع موكله المدرب من دون إبلاغه بمحاولة التعاقد معه، وذلك لتجنب دفع مبلغ العمولة، لكنه علم بذلك من المدرب نفسه.

تغطية

طالب عضو اتحاد لعبة فردية من الصحافي المكلف تغطية إحدى البطولات التي أقيمت أخيراً، بعدم تسليط الضوء على اللاعب الفائز وأخذ جانب آخر من دون إيضاح السبب، على الرغم من تألق اللاعب.

تبرير

برّر لاعب دولي معتزل تراجع نتائج الفريق الذي يلعب في دوري الخليج العربي، بانفراد مجلس إدارة النادي بالقرار وعدم الأخذ بنصائح أهل الخبرة من الأقطاب السابقين في النادي أو قدامى اللاعبين.

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