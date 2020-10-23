الامارات | الفجيرة يتقدّم مجدداً.. ويخسر من بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يتقدّم مجدداً.. ويخسر من بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فشل الفجيرة مجدداً في الحفاظ على تقدمه في النتيجة للمباراة الثانية على التوالي، وخسر، أمس، في الجولة الثانية أمام ضيفه بني ياس 3-1، ضمن دوري الخليج العربي، في المباراة التي أقيمت على استاد الفجيرة الدولي. ورفع بني ياس رصيده إلى ست نقاط، بينما ظل الفجيرة دون نقاط. يذكر أن الفجيرة تقدم في نتيجة مباراة الجولة الأولى أمام الشارقة 2-1، قبل أن يخسر 4-2.

وانطلقت المباراة بسيطرة لبني ياس منذ الدقائق الأولى، وكان التهديد من تسديدة فواز عوانة من على مشارف الجزاء، ذهبت أعلى العارضة (10)، ومن هجمة منظمة نجح التونسي، فراس بالعربي، في التوغل داخل جزاء السماوي، قبل أن يتعرض للإعثار من قبل فواز عوانة (12)، ومنح بسببها حكم المباراة، حمد علي، يوسف ضربة جزاء تصدى لها السويدي صمؤيل بتسديدة قوية على يسار الحارس، حميد عبدالله، (14). وكاد التونسي فراس بالعربي يسجل هدفاً عالمياً بعد انفراده بالمرمى، ولعب الكرة من فوق الحارس وذهبت بجانب القائم (30).

وفي الشوط الثاني، تمكّن بني ياس من تعديل النتيجة بهدف سجله البرازيلي خمينيز (52)، مستفيداً من ضعف التغطية الدفاعية للاعب حمدان ناصر، ليسدد خمينيز كرة زاحفة إلى الشباك، بعدها بدقائق قليلة سجل بني ياس الهدف الثاني عن طريق جوار بيدرو برأسية جميلة (55).

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وتمكن حارس السماوي، فهد الظنحاني، من التصدي لهدفين محققين في خمس دقائق، بعد تسديدتين لفراس بالعربي، وتقدم بني ياس بالهدف الثالث عن طريق البرازيلي جواو بيدرو بعد هدف جميل، عندما سدد كرة قوية من خارج الجزاء إلى مثلث المرمى (71).

- بني ياس رفع رصيده إلى ست نقاط، بينما ظل الفجيرة دون نقاط.

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