الامارات | الجزيرة يطلب الفوز الأول.. ويخشى عناد الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يطلب الفوز الأول.. ويخشى عناد الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى الجزيرة إلى تحقيق الفوز الأول في دوري الخليج العربي، عندما يلتقي الظفرة في الجولة الثانية، الساعة 18:15 على استاد محمد بن زايد، إذ يأمل ألا يخسر نقاطاً أخرى في الجولات الأولى من المسابقة، حتى لا تتأثر حظوظه بشكل سلبي في المنافسة على لقب الدوري.

وأهدر الجزيرة نقطتين في الجولة الأولى بالتعادل خارج أرضه مع النصر 1-1، رغم الأفضلية الكبيرة للجزيرة، وطرد لاعب «العميد» طارق أحمد، بينما حقق الظفرة الفوز بنتيجة كبيرة على أرضه أمام عجمان 4-1.

ويأمل مدرب الجزيرة، الهولندي كايزر، أن يتجاوز البداية غير الموفقة، وأن يحقق الفوز اليوم، حتى لا يصبح تحت الضغط مبكراً.

ويتواصل غياب حارس الجزيرة علي خصيف، بداعي عدم تعافيه من الإصابة، بينما لن يتمكن الوافد الجديد، النيجيري إيزكيل، من المشاركة، بسبب خضوعه لفترة الحجر الصحي عقب وصوله إلى الدولة الأسبوع الماضي.

من جهته، يخوض الظفرة المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب البداية الرائعة، إلى جانب تألق عدد من اللاعبين، على غرار الأردني ياسين البخيت، وسهيل المنصوري.

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وسيواجه المدرب الصربي فيسيلوفيتش صعوبات عدة، بداعي غياب مسعود سليمان وخالد بطي وإبراهيم سعيد للإصابة، وأحمد الحمادي لظروف الإعارة من الجزيرة.

وأكد مدرب الجزيرة، الهولندي كايزر، أن فريقه سيخوض مباراة صعبة، بعدما قدم الظفرة مباراة قوية في الجولة الأولى، وحقق الفوز على عجمان بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال كايزر في مؤتمر صحافي: «الظفرة يجيد اللعب بطريقة متوازنة، ويملك قوة هجومية وقدرة على خلق المتاعب لأي خصم، فوزه الكبير على عجمان، يعطيه قوة دفع كبيرة».

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