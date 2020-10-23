الامارات | «العميد» يبحث عن «النصر» في خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن «العميد» يبحث عن «النصر» في خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ فريق النصر ضيفاً ثقيلاً على خورفكان الساعة السادسة والربع مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، في اختبار صعب على «العميد» الراغب في تحقيق الفوز الأول هذا الموسم.

ولن تكون المباراة سهلة على النصر، خصوصاً في ظل المستوى الذي يقدمه خورفكان هذا الموسم، إذ سبق له الفوز على العين في كأس الخليج العربي 4-2، قبل أن يخسر منه في الدوري 2-صفر.

ويفتقد النصر نجمه طارق أحمد بسبب البطاقة الحمراء في الجولة الماضية، التي تعادل فيها مع الجزيرة 1-1، بينما يحضر خورفكان دون أي غيابات، باحثاً عن أول انتصار له على «العميد» في سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين، بعد أن خسر في اثنتين وتعادل في واحدة في «المحترفين».

ويراهن خورفكان على القوة الهجومية المؤثرة بقيادة الثلاثي البرازيلي : جونيور وجوميروس ولوبيز. في المقابل، يظل الرهان في النصر على مجموعة من اللاعبين، على رأسهم الهداف الأرجنتيني تيغالي، وكذلك لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز.

وقال لاعب فريق النصر سبستيان تيغالي، في تصريح صحافي أول من أمس: «هدفي الأكبر الفوز بكل المباريات المقبلة وتحقيق لقب الدوري، بينما على المستوى الشخصي، أرغب في التتويج هدافاً لدوري هذا الموسم».

الغيابات:

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خورفكان:

لا توجد.

النصر:

طارق أحمد وجاسم يعقوب.

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