الامارات | آل علي لعب لمنتخبَي الصالات والتنس

شكرا لقرائتكم خبر عن آل علي لعب لمنتخبَي الصالات والتنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتز لاعب نادي خورفكان للصالات، سعود خالد آل علي، بأنه من ضمن اللاعبين الذين مثلوا المنتخب الوطني في رياضتين: التنس الأرضي وأحرز معه ميداليات ملونة، إضافة إلى منتخب كرة قدم الصالات الذي تم استدعاؤه لتمثيله في قائمته الجديدة، وقال سعود لـ«الإمارات اليوم»: «أركز في الوقت الحاضر على ممارسة الصالات، بعد أكثر من 10 سنوات في التنس، وأتطلع لإنجاز دولي مع فريقي الحالي ومع المنتخب أيضاً». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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