الامارات | أبوظبي تشد أنظار عشاق «العودة إلى جزيرة النزال» بمواجهة محمدوف وجايتجي

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تشد أنظار عشاق «العودة إلى جزيرة النزال» بمواجهة محمدوف وجايتجي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتركز أنظار عشاق منافسات «العودة إلى جزيرة النزال»، اليوم، على النزال المرتقب بين الأسطورة العالمي بطل الوزن الخفيف، الروسي نور محمدوف، ضد الأميركي جايتجي، والذي سيشهد عودة النجم المفضل لمشجعي «يو إف سي» محمدوف إلى حلبة النزال بعد فوزه، سبتمبر الماضي، في أبوظبي، ليدافع عن لقبه الذي لم يخسره منذ دخول الحلبة أمام جستن جايتجي، في نزال يعتبره الكثيرون الأبرز لهذا العام.

في جانب آخر، أعلنت مؤسسة أبوظبي للإعلام عن بث مجريات النزال المرتقب الأقوى لهذا العام، حصرياً عبر تطبيق «UFC Arabia» في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات.

وأكدت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أن فعاليات منافسات «العودة إلى جزيرة النزال» ترسخ مكانة العاصمة الرائدة كمنصة عالمية لاستضافة أبرز الرياضيين، ومقاتلي «يو إف سي» لإخراج مواهبهم في حلبة النزال، حيث استضافت جزيرة ياس في أبوظبي، أخيراً، بطولة «يو إف سي ليلة القتال: أورتيجا ضد كوريان زومبي»، بمشاركة مقاتلين محترفين من 11 دولة من مختلف أنحاء العالم.

Advertisements

وقال المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، علي حسن الشيبة: «من النجاحات التي نفخر بتسجيلها أيضاً في الإمارة، بروز الفائزين من 18 دولة، في مؤشر قوي إلى المكانة المتقدمة التي تحظى بها (يو إف سي) بين الرياضيين، الساعين لإبراز قدراتهم القتالية ومواهبهم وإمكاناتهم الرياضية أمام العالم أجمع، انطلاقاً من حلبة النزال في أبوظبي».

«أبوظبي للإعلام» تبثّ النزال حصرياً على تطبيق «UFC Arabia».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news