- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الناشئين» يهزم إندونيسيا بـ «هاتريك سلطان» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاماً على نظيره منتخب إندونيسيا 3-2، أول من أمس، على ملعب ذياب عوانة، ضمن معسكره الداخلي الحالي استعداداً لنهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في البحرين العام المقبل. وأحرز أهداف المنتخب اللاعب سلطان عادل.
وخاض الأبيض المباراة بتشكيلة ضمت سعيد المقدامي في حراسة المرمى، ومنصور برغش، جمال السعدي، علي طاهر، محمد عبدالسلام، سعود المري، يوسف البلوشي، علي المعمري، خالد الحساني، عبدالله أحمد، سلطان عادل. وأجرى مدرب المنتخب ماجد سالم الزعابي ثلاثة تبديلات خلال المباراة، حيث أشرك غيث بدر، ومحمد الحارثي، وأحمد المرزوقي، بدلاً من خالد حساني، ويوسف البلوشي، وسعود المري.
ويلتقي المنتخبان مجدداً غداً في المباراة الودية الثانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «أبيض الناشئين» يهزم إندونيسيا بـ «هاتريك سلطان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.