شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعيد سيناريو المئوية بعد ٢٢ عاما أمام المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، فريقه للفوز على المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر، والتأعل لنصف نهائي المسابقة خلال أول اهتبار له في مهمته داخل قلعة الثغر.

وحقق الاتحاد الانتصار بهدف ثان قاتل سجله السيد سالم مع الثواني الأخيرة من عمر المواجهة ليفوز الاخضر بنتيجة٢/١.

ومن أبرز مفارقات فوز الاتحاد على المقاولون الليلة بقيادة حسام حسن أن اليوم الثاني والعشرين من أكتوبر يتزامن مع الذكرى الثانية والعشرين لدخول حسام حسن نادي المائة في الدوري المصري بهدف في شباك المقاولون أيضا مع الثواني الأخيرة بقميص الأهلي.

الخميس الموافق الثاني والعشرين من أكتوبر من عام ١٩٩٨ شهد تسجيل حسام هدف فوز قاتل للأهلي في المقاولون وينتصر الاحمر بنتيجة ٣/٢ ويسجل حسام هدفه رقم ١٠٠ في الدوري، ويعود حسام ولكن من مقعد المدير الفني في الذكرى الثانية والعشرين لمئوية ويقود الاخضر لانتصار على الذئاب بالطريقة نفسها.

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