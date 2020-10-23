شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 على النحو التالي:

الاثنين 26 أكتوبر:

الزمالك مع الإسماعيلي ( 8 م )

-الخميس 29 أكتوبر:

أسوان مع الاتحاد السكندري ( 5:30 م )

الإنتاج الحربي مع مصر للمقاصة ( 8 م )

-الجمعة 30 أكتوبر:

إنبي مع طنطا ( 3 م )

الجونة مع حرس الحدود ( 5:30 م )

المصري مع وادي دجلة ( 8 م )

-السبت 31 أكتوبر:

سموحة مع اف سي مصر ( 3 م )

بيراميدز مع المقاولون العرب ( 5:30 م )

طلائع الجيش مع الأهلي ( 8 م )

واستقرت لجنة المسابقات علي إقامة مباراة الزمالك مع الاسماعيلي يوم ٢٦ رغم ارتباط الابيض بمواجهة الرجاء بعد ٤ ايّام. في اياب نصف نهائي دوري الأبطال