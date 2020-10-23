شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020. وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي: -الاثنين 26 أكتوبر: الزمالك مع الإسماعيلي ( 8 م ) -الخميس 29 أكتوبر: أسوان مع الاتحاد السكندري ( 5:30 م ) الزمالك مع الإسماعيلي ( 8 م )أسوان مع الاتحاد السكندري ( 5:30 م ) الإنتاج الحربي مع مصر للمقاصة ( 8 م ) Advertisements -الجمعة 30 أكتوبر: إنبي مع طنطا ( 3 م ) إنبي مع طنطا ( 3 م ) الجونة مع حرس الحدود ( 5:30 م ) المصري مع وادي دجلة ( 8 م ) -السبت 31 أكتوبر: سموحة مع اف سي مصر ( 3 م ) سموحة مع اف سي مصر ( 3 م ) بيراميدز مع المقاولون العرب ( 5:30 م ) طلائع الجيش مع الأهلي ( 8 م )

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