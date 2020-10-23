شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يشكو الاسماعيلي للفيفا بسبب مستحقات 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الأسماعيلي بشكوى رسمية لدي الاتحاد الدولي الفيفا ضد القلعة الصفراء بداعي عدم حصوله علي راتبه طيلة خمسة شهور لعب فيها للدراويش.

وفي وقت سابق، كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم نادى الاسماعيلى أن ناديه تقدم بشكوى رسمية الى الاتحاد الدولى لكرة القدم ضد المهاجم التونسى فخر الدين بن يوسف عقب رحيلة عن الفريق قبل أنتهاء الموسم الحالي و أعتراضة على أستكمال المباريات المتبقية للفريق بسبب عدم الموافقة على تمديد عقدة لـ3 سنوات مقبلة .

وأعلن التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلى انتهاء تعاقده مع الدراويش، مؤكداً عدم تعاونه مع أى وكيل لاعبين فى مصر، وكتب فخر الدين بن يوسف عبر حسابه على إنستجرام، "توضيحا لوقف الشائعات.. ليس عندى أى وكيل أعمال رسمى فى مصر.. عقدى مع الإسماعيلى انتهى فى ١٩ يوليو ٢٠٢٠.. ولم أعهد التدريب أو اللعب دون عقد يربطنى بنادٍ.. أحترم الإسماعيلى جماهيرياً وجهازاً فنياً وإدارة ولاعبين، ولكنى لاعب محترف لبيت الطلب وكنت موجودا فى الإسماعيلية قبل الرجوع إلى تونس وهذا دليل على احترامى للنادى". واختتم تصريحاته قائلاً، "لا أعرف إن كنت سأرتدى قميص الإسماعيلى بعد اليوم أم لا، ولكنى فى جميع الحالات أشكر الجميع وخاصة عشاق الدراويش".

وكان الخليج 365 قد انفرد بفشل مفاوضات النادى الاسماعيلى مع التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق لتمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وعلم ”الخليج 365” أن المهاجم التونسى رفض عرض الدراويش للاستمرار بسبب الفوارق المادية الكبيرة بين مطالبه وعرض النادى الاصفر لتمديد عقده، كما أشار الخليج 365 لفشل محاولات الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى فى إقناع التونسى فخر الدين بن يوسف، للانتظام فى تدريبات الدراويش منذ عودته لبلاده بسبب إصراره على الحصول على مستحقاته المادية المتأخرة.

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ويرتبط فخر الدين بن يوسف بتعاقده مع الإسماعيلى انتهى فى يوليو الماضى، حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 6 أشهر فقط فى يناير الماضى فى صفقة انتقال حر، سجل خلالها هدفين فى 4 مباريات بالدورى، وسط أنباء عن تلقى اللاعب عروضاً مغرية فى الموسم الجديد.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

ويتمسك الاسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وتتبقى للإسماعيلى مباراة في الدوري مع الزمالك بالجولة الأخيرة للمسابقة لم يتحدد موعدها حتى الان.

وجمع الاسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 37 هدف وتلقت شباكه 45 هدف.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 9 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر ثلاثة مواجهات وأحرز 10 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وتواصل لجنة التعاقدات بالنادى الاسماعيلى اجتماعاتها لمناقشة تطورات الصفقات الجديدة للدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويحرص أعضاء اللجنة بشكل متواصل على مشاهدة فيديوهات لعدد من اللاعبين الذين رشحهم بعض الوكلاء لاسيما فى خط الهجوم والدفاع، وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، ووتمتلك لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوى وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم.