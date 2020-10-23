تأكيدا لـ"الخليج 365": الزمالك يواجه الإسماعيلى 26 أكتوبر بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 ، وأكد اتحاد الكرة ما نشره الخليج 365 عن موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى والتى جاءت يوم 26 أكتوبر الجارى، بعد تأجيل مباراة الأبيض أمام الرجاء المغربى فى إياب قبل نهائى دورى الأبطال لتقام يوم 1 نوفمبر بدلا من السبت المقبل بسبب إصابة 14 لاعبا بالفريق المغربى بفيروس كورونا. وجاءت مواعيد الجولة الأخيرة بالدورى على النحو التالى: -الاثنين 26 أكتوبر: الزمالك مع الإسماعيلي ( 8 م ) -الخميس 29 أكتوبر: أسوان مع الاتحاد السكندري ( 5:30 م ) Advertisements الإنتاج الحربي مع مصر للمقاصة ( 8 م ) -الجمعة 30 أكتوبر: إنبي مع طنطا ( 3 م ) الجونة مع حرس الحدود ( 5:30 م ) المصري مع وادي دجلة ( 8 م ) -السبت 31 أكتوبر: سموحة مع اف سي مصر ( 3 م ) بيراميدز مع المقاولون العرب ( 5:30 م ) طلائع الجيش مع الأهلي ( 8 م )

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