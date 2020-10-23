7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلى بالزى التقليدى والوداد بالأزرق فى مباراة الغد ، والزمالك ينشر خطابه لـ "الكاف" بشأن موقفه من تأجيل مباراة الرجاء ، واتحاد الكرة يحدد 26 أكتوبر موعدا لمباراة الزمالك والإسماعيلى بالدورى ، و 5 محترفين فى قائمة منتخب مصر واستمرار استبعاد المحمدى . الأهلى بالزى التقليدى والوداد بالأزرق فى مباراة الغد عقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة اللأهلي ونظيره الوداد المغربي ظهر اليوم الخميس بمقر النادي بالجزيرة، في حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف». استقر اتحاد الكرة، على إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الجولة الـ34 والأخيرة بالدورى يوم 26 أكتوبر الجارى يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي قبل مواجهة الوداد المغربي عليه غداً في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا حرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على عقد جلسة سريعة مع معاونيه قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، حيث شهدت الجلسة شرح العديد من الأمور الفنية المقرر تطبيقها فى تدريبات اليوم، Advertisements 5 محترفين فى قائمة منتخب مصر واستمرار استبعاد المحمدى أعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى، ويستعد المنتخب لمواجهة توجو ذهاباً وإياباً يومى 14 و17 نوفمبر المقبل، فى إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون. سيلتا فيجو الإسباني يعرض إقامة مباراة ودية أمام الأهلي.. صور عرض نادى سيلتا فيجو الإسبانى خوض مباراة ودية مع النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة فى توقيت يُناسب الناديين وبعد عودة الجمهور للمدرجات والانتهاء من "جائحة" كورونا التى اجتاحت العالم خلال الأشهر الماضية، وجاء عرض النادى الإسبانى على الأهلى خلال زيارة وفد من سيلتا فيجو للقلعة الحمراء مساء أمس، الأربعاء، وضم الوفد كلاً من ماركوس ألونسو، مفوض البرامج الدولية فى إفريقيا، ودييجو جارسيا، المسئول عن برنامج الشركة الراعية، لبحث سبل التعاون بين النادى الأهلى وسيلتا فيجو خلال المرحلة المقبلة. مران الزمالك.. تقسيم اللاعبين لمجموعتين وتعليمات من باتشيكو لـ "طارق حامد وعيد" الأهلى يتدرب على ضربات الترجيح فى ستاد القاهرة قبل مواجهة الوداد المغربى

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