شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يسعى لضم أحمد حمودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الاتحاد السكندرى للتعاقد مع أحمد حمودي لاعب فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادًا للموسم الجديد وفتح مسئولو سيد البلد خط اتصالات مباشرة مع حمودي لمعرفة موقفه، وهو الذى انتقل إلى بيراميدز مطلع الموسم الحالي ولكن لم يتم قيده في قائمة الفريق ليغيب عن المشاركة في المباريات مع فريقه طوال الموسم.

أتمت اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، وعضوية هشام حسن نائب الرئيس، حازم الرجال أمين الصندوق، جاسر شمس المدير التنفيذى، اتفاقها مع التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، لتولى القيادة الفنية والإدارية للفريق الأول لكرة القدم، عقب الاعتذار الذى تقدم به طلعت يوسف عن عدم الاستمرار فى مهام منصبه.

من جانبه، قال محمد مصيلحى رئيس النادى، إن المفاوضات لم تأخذ كثيرًا من الوقت نظرًا للعلاقات الطيبة التى تجمع التوأم بمجلس الإدارة وجماهير النادى العظيمة.

ونجح التوأم فى أول ظهور لهما مع الاتحاد السكندرى حيث تأهلا بالفريق إلى الدور قبل النهائى بكأس مصر على حساب المقاولون العرب بعدما فاز زعيم الثغر 2-1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم.