الامارات | الشارقة يجتاز اختبار الوحدة ويحول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يجتاز اختبار الوحدة ويحول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حول الشارقة تاخره أمام الوحدة بهدف دون رد إلى فوز بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثانية لدوري الخليج العربي خلال المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على استاد نادي الشاقة، محققا بذلك فوزه الثاني على التوالي في الدوري رافعا رصيده إلى ست نقاط متقدما خطوة كبيرة بإتجاه الدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم قبل الماضي وحل الشارقة في المركز الثاني خلف بني ياس الذي يتصدر الترتيب مؤقتا بفارق الأهداف من الشارقة.

ولم يتمكن الوحدة الذي سجل فوزا كبيرا على حتا في الجولة الماضية بستة أهداف نظيفة، من المحافظة على هدف التقدم في المباراة الذي سجله مهاجمه السلوفيني تيم ماتافز " 29" مستغلا خطأ لدفاع الشارقة، ليعود الشارقة في الشوط الثاني ويقلب الطاولة على الوحدة بتسجيله هدفين على التوالي عن طريق المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز "78" بعدما أيد الحكم الفيديو قرار حكم الساحة أحمد سالم خلفان بإحتساب الهدف الذي سجله فيما نجح المدافع شاهين عبد الرحمن في تسجيل الهدف الثاني " 89" من تسديدة راسية محكمة.

خاض الشارقة المباراة بنفس تشكيلته التي خاض بها المباراة السابقة أمام الفجيرة باستثناء فقط مشاركة لوان بيريرا ضمن التشكيلة الاساسية بديلا لخالد باوزير المصاب ، في حين أن الوحدة افتقد في هذه المباراة جهود ثلاثة من لاعبيه المهمين هم خليل إبراهيم ولوفانور ومبوكو.

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