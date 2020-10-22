الامارات | غيابات العين تغري شباب الأهلي للفوز بـ «الكلاسيكو»

شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات العين تغري شباب الأهلي للفوز بـ «الكلاسيكو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الجولة الثانية من دوري الخليج العربي قمة مبكرة من العيار الثقيل، عندما يلتقي شباب الأهلي مع العين، الساعة التاسعة على استاد راشد في دبي، إذ يأمل «فرسان دبي» أن يستغل الغيابات المؤثرة في صفوف «الزعيم»، وأن يحقق شباب الأهلي الفوز في «الكلاسيكو»، ويحصل على دفعة معنوية كبيرة في مشوار المنافسة على اللقب.

ويخوض العين المباراة وسط ظروف صعبة للغاية، خصوصاً أنه يفتقد القوة الضاربة للفريق، بداعي إصابة كايو كانيدو، والشكوك التي تحوم حول مشاركة الهداف التوغولي لابا كودجو، والكازاخستاني إسلام خان، وبندر الأحبابي.

ويسعى كل من الفريقين إلى تحقيق الفوز الثاني، بعدما بدأ شباب الأهلي المسابقة بالفوز في الجولة الأولى خارج أرضه على اتحاد كلباء بثلاثة أهداف دون مقابل، بينما تغلب العين على خورفكان بهدفين نظيفين.

ويراهن مدرب شباب الأهلي، الإسباني غيرارد زاراغوسا، على اكتمال صفوف الفريق، والخيارات العديدة التي يمتلكها، خصوصاً عقب تألق الوافد الجديد، البرازيلي إيغور خيسوس، البالغ من العمر 19 عاماً، بينما وضع مواطنه كارلوس إدواردو بصمته الأولى مع شباب الأهلي، بإحرازه هدفاً في مرمى اتحاد كلباء.

في المقابل، يواجه مدرب العين، البرتغالي إيمانويل بيدرو، ضغوطاً كبيرة، بسبب عدم رضا الجمهور العيناوي عن مردود «الزعيم» في دوري أبطال آسيا، وفي أول مباراتين في الموسم المحلي، بالخسارة أمام خورفكان في كأس الخليج العربي، قبل الفوز بصعوبة على الفريق نفسه في الدوري.

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من جهته، قال الإسباني غيرارد زاراغوسا في مؤتمر صحافي: «إن الفريقين يعرفان بعضهما جيداً، وشاركا في دوري أبطال آسيا، ووضعهما متشابه في الدوري بفوزهما في الجولة الأولى، والمدربون واللاعبون يعشقون مثل هذه المواجهات».

وأضاف: «ثقتي كبيرة بلاعبي شباب الأهلي، وقدرتهم على تقديم مباراة جيدة، بينما أرفض الحديث عن أن العين لا يعيش أفضل فتراته، وأن مستواه أقل من فريقي، لأن ذلك الأمر ليس صحيحاً على الإطلاق».

وشدد على أن العين من الفرق الجيدة، ووضعه الحالي لا يختلف عن شباب الأهلي، لأن الفريقين شاركا في البطولة القارية، وحققا الفوز في الجولة الأولى. بينما تحدث عن أهمية المباراة في مشوار الدوري، فقال: «المباراة مهمة، والفوز أهم، والحصول على النقاط الثلاث من أولوياتنا، ولكن إذا حققنا الفوز على العين، وخسرنا من متذيل الترتيب، فذلك يعني أن حظوظنا لن تكون قوية في المنافسة على اللقب، لذلك جميع المباريات بالنسبة لنا بالقدر نفسه من الأهمية».

وأشار المدرب الإسباني إلى أنه قبل كل مباراة، يقدم النصائح والتوجيهات للاعبين، في جميع المباريات، ودائماً ما يحفزهم على للفوز، وقال: «نحن مستعدون لمواجهة أي فريق في أي جولة، إذا كانت في بداية المسابقة أو في الجولات الأخيرة».

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