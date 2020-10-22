شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد المغربي يعلن سلبية المسحة الطبية للاعبية استعدادًا للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الوداد المغربي سلبية المسحة الطبية التي أجراها لاعبوه، استعدادًا لمواجهة الأهلي غدًا الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.
وتقام مباراة الأهلي والوداد على أرضية استاد القاهرة، وذلك ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأوضحت الصفحة الرسمية لنادي الوداد على موقع "فيسبوك"، أن نتائج المسحة تأكدت سلبيتها لكل لاعبي الوداد الرياضي من فيروس كورونا قبيل مباراة الفريق امام الاهلي.
وكان الأهلي قد انتصر على الوداد بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على مركب محمد الخامس بالمغرب.
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