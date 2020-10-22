شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: غيّرت من شكل الاتحاد..والأهلي والزمالك «ليهم ناسهم»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، سعادته بالفوز الذي حققه الأخضر على حساب المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر الليلة.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر أون تايم سبورتس:"نجحنا في تغيير شكل الاتحاد وطريقة لعبه في فترة قصيرة وأشكر طلعت يوسف المدير الفني السابق على ما قدمه مع الفريق".

وواصل:" افتقد الفريق لخدمات 4 من نجومه اليوم على رأسهم الثنائي الدفاعي عمر الميداني ومحمود رزق وهذا أثر علينا".

وأكمل حسام:"سنسعى جاهدين لتحقيق انجاز مع الاتحاد في مشوارنا بكأس مصر ولكني لا أعد الجماهير بالتتويج".

وأتم تصريحاته:"أتشرف دائماً بالتواجد في الأندية الجماهيرية مثل الاتحاد والمصري والاسماعيلي ولكن الأهلي والزمالك (ليهم ناسهم واختياراتهم) ".

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