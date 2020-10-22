شكرا لقرائتكم خبر عن العين السعودي يعلن ضد مدافع لاتسيو الايطالي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي العين السعودي ضم الدولي الأنجولي ميشيل باستوس، مدافع فريق لاتسيو الإيطالي، لتمثيل الفريق الصاعد إلى دوري المحترفين لأول مرة في مسيرته.

وسيحضر باستوس إلى السعودية خلال اليومين المقبلين، للانضمام إلى استعدادات فريقه وخوض المباريات برفقته، بعد أن خسر أول مباراة له أمام الهلال حامل اللقب (1-0).

وبدأت مسيرة صاحب الـ(28 عاماً) الذي يشغل خانة قلب الدفاع مع بيترو أتلتيكو مواطنه، ثم دشن رحلته الأوروبية مع روستوف الروسي في 2013، ومنه انتقل إلى لاتسيو منذ 2016.

وشارك باستوس برفقة فريق العاصمة روما في الكالتشيو الموسم الجاري في مباراتين، الأولى أمام أتالانتا، والثانية ضد إنتر ميلان، قبل أن يتعرض لإصابة غيبته عن المواجهات حتى وقع عقد انضمامه للعين.

وأبرمت إدارة نادي العين عدد من الصفقات الكبرى عقب الصود للدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجاري، بينها التعاقد مع الجزائري سفير تايدر، والبرازيلي جيتيرسون.

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