شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يقصي المقاولون العرب من الكأس في الـ +90 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الاتحاد السكندري في تحقيق فوزاً قاتلاً على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في مباراة ربع نهائي كأس مصر على استاد السويس.
بدأ المقاولون التسجيل في الدقيقة 47 عن طريق شكري نجيب، قبل أن يتعادل الاتحاد عن طريق خالد قمر، وفي الدقيقة 90+5 أنهى الاتحاد السكندري المباراة بهدف قاتل عن طريق السيد سالم ليؤهل فريقه إلى نصف النهائي.
وينتظر الفائز من مباراة الأهلي أو أبو قير للأسمدة.
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