شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني.. مدرب العام في الدوري الجنوب أفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت إدارة الدوري الجنوب أفريقي عن فوز بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي للأهلي والسابق لصن داونز، بجائزة مدرب العام في البطولة، التي حصل عليها في نسختها الماضية.

وأتى موسيماني من بين 3 مرشحين للفوز بالجائزة، حيث تنافس مع إيريك تينكلر، المدير الفني لنادي ماريتزبورج يونايتد، وإرنست ميدندورب، المدير الفني السابق لنادي كايزر تشيفز، قبل أن يتفوق ويفوز بالجائزة.

وحقق صن داونز الثلاثية المحلية في الموسم الماضي تحت قيادة موسيماني، حيث حصل على الدوري والكأس، بالإضافة إلى كأس الثمانية الكبار.