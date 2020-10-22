شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبي الأهلي.. وموسيماني يدرب اللاعبين على ضربات الترجيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأهلي، عبر موقعه الرسمي، سلبية مسحة الكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها جميع اللاعبين، يوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الوداد.

وقاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، التدريب، حيث أجرى فقرة خاصة لضربات الترجيح، خلال المران، تحسبًا للجوء إليها حال التعادل، سواء في مباراة الوداد أو المباراة النهائية.

وحال التأهل، سيلتقي الأهلي مع الفائز من الزمالك والرجاء المغربي يوم السادس من نوفمبر في القاهرة.

وكان الأهلي اختتم، مساء الخميس، استعداداته لمواجهة الوداد المغربي، مساء الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة.

واستطاع الأهلي الفوز ذهابا في الدار البيضاء، بهدفين نظيفين سجلهما محمد مجدي أفشة، وعلي معلول.

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