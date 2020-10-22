شكرا لقرائتكم خبر عن القيعي عن موقف الزمالك من تأجيل مباراة الرجاء: ليس له علاقة بالروح الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، ومقدم برنامج "ملك وكتابة" على شاشة القناة الرسمية للنادي، على موافقة الزمالك تأجيل مباراته أمام الرجاء، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال القيعي عبر شاشة قناة الأهلي:"في البداية رفض الزمالك تأجيل النصف نهائي ولكن الاّن يبدي موافقته على تأجيل مباراة الإياب أمام الرجاء، وعلى الرغم من أن التأجيل ليس في صالحه".

وأوضح:"هناك مصالح شخصية خفية وراء موافقة الزمالك على التأجيل والأمر لا يخص الروح الرياضية بأي شكل من الأشكال كما يدعي البعض".

واستشهد القيعي بحديث بشير التابعي نجم الزمالك السابق، قائلاً:"بشير أكد بالأمس خلال تصريح تليفزيوني أن النادي الأبيض له مصلحة شخصية من التأجيل وأؤيده في الرأي".

وأنهى تصريحاته قائلاً:"أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب"، هذا عنوان مناسب لما يحدث الاّن".

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